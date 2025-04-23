Движение в центре Москвы 23 апреля перекроют из-за подготовки ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение будет перекрыто на ряде улиц в Тверском районе Москвы в среду, 23 апреля, в связи с подготовкой ко Дню Победы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Транспорт не сможет проехать с 21:00 и до окончания мероприятия. В частности, будут перекрыты следующие участки Тверской улицы: от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

Кроме того, движение будет временно недоступно по улицам Охотный Ряд, Большой Никитской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой. Автомобилисты не смогут воспользоваться съездом на Тверскую со стороны станции метро "Маяковская". Движение может быть остановлено на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке.

Помимо этого, будут перекрыты некоторые подземные переходы через Тверскую улицу. Пешеходы не смогут воспользоваться переходами возле станций метро "Тверская", "Пушкинская" и рядом со зданием Центрального телеграфа. В то же время работать будут переходы в районе станций "Охотный Ряд" и "Маяковская".

Автомобилистам рекомендовали планировать маршрут заранее. Москвичи могут ознакомиться со всеми ограничениями движения на сайтах mos.ru и московского транспорта или едином транспортном портале.

Для парада Победы на участке Тверской улицы от Пушкинской до Красной площади уже нанесли временную разметку. В общей сложности специалисты разметили шесть полос, протяженность которых составляет по 1 084 метра.

Водителей призвали к внимательности на перечисленных участках. По желтой разметке может двигаться только та техника, которая будет задействована в параде Победы. В настоящий момент движение транспорта осуществляется по обычной схеме.

