Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автобусный маршрут м40 будет временно укорочен в Москве 27 апреля, сообщается на сайте ГУП "Мосгортранс".

"27 апреля с 14:00 часов до окончания мероприятия маршрут м40 будет укорочен от улицы Лобненская до Савеловского вокзала. Пользуйтесь автобусами е30, 447, с543 и метро", – уточнили в сообщении.

В "Мосгортрансе" отметили, что изменения в расписание автобуса введут из-за проведения Московского кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что Рижский вокзал временно приостанавливает работу с пассажирами.

Доступ в некоторые помещения вокзала, такие как зал ожидания, кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт, будет закрыт для пассажиров в период с 24 апреля по 31 августа.

