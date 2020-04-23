Названы топ-5 станций метро с самыми дисциплинированными пассажирами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Самые дисциплинированные пассажиры, которые привязали свою "Тройку" к цифровому пропуску, ездят на станции "Спартак". Таких оказалось 94%, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В пятерку также вошли станции "Мякинино" – 94%, "Борисово" – 92%, "Шипиловская" – 92% и "Улица Академика Янгеля" – 92%.

В топ станций метро с самыми безответственными пассажирами попали "Котельники" – 71%, "Речной вокзал" – 69%, "Курская" Кольцевой линии – 58% и "Комсомольская" – 58%.

Пассажиров призвали проверять привязку цифрового пропуска к "Тройке" до поездки.

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что благодаря ей возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу. Он сообщил, что на всех нарушителей будет наложена административная ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это необходимо на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.