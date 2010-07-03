"Автомобилисты России" не поддержали разделение водителей на любителей и профессионалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если водителей разделить на профессионалов и любителей, это снизит качество обучения последних. С этой позицией ГИБДД согласен председатель общественного объединения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин, передает ИА "НСН".

Предложение Минтранса эксперт назвал непродуманным. Похмелкин убежден, что владельцы частных машин и таксисты должны владеть всеми необходимыми навыками и соблюдать единые правила дорожного движения.

Ранее российский Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов. Сотрудники ведомства считают, что так желающие использовать машину исключительно в личных целях получат права проще и дешевле.

Руководство ГИБДД с этим не согласилось. Там настаивают, что все водители должны быть профессионалами.