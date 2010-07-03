В ГИБДД выступили против разделения водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против идеи разделить водителей на профессионалов и любителей, сообщил первый заместитель главы ведомства Владимир Швецов в кулуарах IV конференции "Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года" в "Сколково".
"Категорически против. Потому что водители все должны быть профессионалами", – приводит слова Шевцова РИА Новости.
Он отметил, что это может негативно отразиться на качестве подготовки водителей.
"Сейчас люди получают профессиональное образование, они получают документы, что закончили автошколу, что они профессиональные водители. Те же водители, они же профессиональные водители", – отметил он.
Министерство транспорта России ранее выступило с предложением разделить водителей на любителей и профессионалов. Согласно разработанным поправкам в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", подготовку для водителей-любителей планируют вывести за рамки законодательства об образовании.
Как отмечалось, на данный момент в программе обучения много ненужной информации для начинающих водителей, которые не собираются заниматься перевозками пассажиров или грузов. По-прежнему для получения прав начинающим водителям необходимо сдать только экзамены в ГИБДД, однако не потребуется знание дополнительных дисциплин.
Замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Николай Гиляков ранее заявил, что к концу 2019 года Госавтоинспекция планирует более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на права. В билет могут попасть сразу 50 задач. Вопросы разделят по категориям транспортных средств.
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