Водителей в России могут разделить на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило разделить водителей на любителей и профессионалов. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
Согласно разработанным ведомством поправкам в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", подготовку для водителей-любителей планируют вывести за рамки законодательства об образовании.
В ведомстве считают, что на данный момент в программе обучения много ненужной информации для начинающих водителей, которые не собираются заниматься перевозками пассажиров или грузов. По-прежнему для получения прав начинающим водителям необходимо сдать только экзамены в ГИБДД, однако не потребуется знание дополнительных дисциплин.
При этом, если водитель планирует работать по найму на перевозках грузов или пассажиров, то ему необходимо будет пройти курсы повышения квалификации. На подобных курсах водители узнают, как вести себя в нештатных ситуациях, а также отработают навыки "вождения сочлененного и двухэтажного автобуса".
Свидетельство о профессии водителя будет выдаваться после окончания курсов, оно будет действовать на притяжение пяти лет. По истечению срока водителям необходимо заново пройти курсы.
При этом в сообщение отмечается, что новые правила не коснутся водителей пожарной охраны, скорой помощи, аварийно-спасательных служб и Вооруженных сил России.
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
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