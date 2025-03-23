Пешеходный мост "Багратион" в "Москва-Сити" закрывается с 24 марта

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Пешеходный мост "Багратион" в "Москва-Сити" закрывают с 24 марта, так как сооружению требуется капитальный ремонт. Как говорят эксперты в беседе с Москвой 24, постройка уже морально устарела и не вписывается в футуристический стиль делового центра.

Сейчас мост соединяет набережные Тараса Шевченко и Пресненскую набережную. Теперь горожанам, которые часто пользуются объектом, нужно будет искать альтернативные маршруты.

"Здесь есть определенная сложность, так как приходится пользоваться общественным транспортом, личным авто или такси. Но это вполне нормальная история, когда мост нуждается в ремонте", – отметил урбанист Дмитрий Кудинов.

Рядом планируется построить небоскреб, а мост по проекту встроят в первые этажи новостройки. Работы продлятся до конца июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что эскалатор временно не будет работать на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена с 10 марта по 24 апреля. Ограничения будут действовать в вестибюле рядом с выходами № 2–4 в связи с проведением ремонтных работ.

