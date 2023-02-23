В Дептрансе предупредили о возможных ограничениях работы метро 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В работе столичных станций метро могут вводиться изменения 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"23 февраля может ситуативно меняться режим работы вестибюлей центральных станций Мосметро, а также станций вблизи мест проведения праздничных мероприятий", – говорится в сообщении.

Пассажиров призывают быть внимательнее и просят соблюдать указания работников метрополитена.

Ранее сообщалось, что с 23 по 25 февраля парковка в Москве будет бесплатной. Это касается в том числе зон с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.



Уличные парковки в Москве станут бесплатными в праздничные выходные

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