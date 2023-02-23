11:26Транспорт
В Дептрансе предупредили о возможных ограничениях работы метро 23 февраля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В работе столичных станций метро могут вводиться изменения 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"23 февраля может ситуативно меняться режим работы вестибюлей центральных станций Мосметро, а также станций вблизи мест проведения праздничных мероприятий", – говорится в сообщении.
Пассажиров призывают быть внимательнее и просят соблюдать указания работников метрополитена.
Ранее сообщалось, что с 23 по 25 февраля парковка в Москве будет бесплатной. Это касается в том числе зон с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.
Уличные парковки в Москве станут бесплатными в праздничные выходные
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