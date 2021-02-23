Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" открыли после салюта

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Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" Московского метрополитена возобновил работу в штатном режиме. Его закрывали на время запуска салюта, говорится в Telegram-канале Дептранса столицы.

"Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии (1) работает в штатном режиме", – заявили в пресс-службе департамента транспорта.

Москвичам и гостям столицы ранее рекомендовали пользоваться южным вестибюлем станции красной линии подземки. Северный вестибюль платформы "Воробьевы горы" закрыли по требованию полиции незадолго до запуска салюта в честь Дня защитника Отечества.