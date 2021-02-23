Трансляцию поздравлений с Днем защитника Отечества организовали для пассажиров МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Аудиопоздравления с Днем защитника Отечества организовали для пассажиров Московских центральных диаметров. Об этом заявили представители ЦППК, сообщает Агентство "Москва".

По информации пресс-службы компании, 23 февраля звучат на станциях МЦД поздравления в честь праздника. "ЦППК поздравляет пассажиров и в этот праздничный день на ряде остановочных пунктов МЦД транслирует аудио с пожеланиями Кристины Орбакайте и группы "Непоседы", – говорится в сообщении организации.

Ранее праздничную программу подготовили в павильоне МЦД. Участники могли пройти эстафету, викторину и получить подарки.