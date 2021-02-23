Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник вечером в Москве прогремел салют в честь Дня защитника Отечества. Световое шоу продолжалось более 10 минут.

Увидеть салют москвичи и гости столицы могли на трех площадках. Для запуска в городе выбрали Лужнецкую набережную, парк Победы на Поклонной горе, а также ВДНХ. Начался салют в 21:00.

Ранее Главархив Москвы рассказал историю Дня защитника Отечества. В 1919 году 23 февраля отмечали День Красного подарка. Дата была приурочена к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой.