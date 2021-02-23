Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" закрыли перед салютом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Северный вестибюль станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии был закрыт. Пассажиры не смогут выйти и войти на станцию Московского метрополитена, говорится в Telegram-канале Дептранса города.

Временные ограничения ввели по требованию полицейских незадолго до салюта. "Пользуйтесь южным вестибюлем станции (выход 1-2)", – заявили представители департамента транспорта Москвы.

Во вторник, 23 февраля, в Москве в честь Дня защитника Отечества прогремит салют. Запускать его будут на трех площадках: Лужнецкой набережной, парке Победы на Поклонной горе и ВДНХ. Начнется запуск в 21:00.