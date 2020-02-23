Карты "Тройка" с дизайном ко Дню защитника Отечества поступили в кассы метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ко Дню защитника Отечества столичный метрополитен выпустил проездной билет "Единый" и карту "Тройка" с праздничным оформлением. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.

Лицевая сторона проездного билета "Единый" украшает пятиконечная звезда и надпись: "С Днем защитника Отечества!". Карта "Тройка" выполнена в военной тематике.

Билеты "Единый" на одну и две поездки пассажиры могут купить в любой кассе столичного метро, а также в автоматах на всех станциях. Стилизованные карты "Тройка" доступны в кассах и автоматах по продаже билетов на всех центральных станциях метро. Общий тираж составляет 10 тысяч экземпляров.

В этом году транспортные карты "Тройка" планируют сделать персональными. Москвичи смогут контролировать баланс и удаленно блокировать карту. Удобство "Тройки" уже оценили 12,5 миллиона пассажиров. Люди стали почти в два раза реже обращаться в кассы. Билеты у водителей покупают только 4%.

В пресс-службе столичного метро ранее сообщили, что пассажиры подземки до конца года смогут оплачивать проезд с помощью виртуальной версии транспортных карт "Тройка".

На данный момент известно, что в первом полугодии 2020 года стартует тестирование виртуальной версии транспортной карты. Для произведения оплаты пассажирам нужно будет лишь поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, которые принимают бесконтактную оплату. Добавляется, что стоимость проезда, оплаченного при помощи виртуальной карты "Тройка", не будет отличаться от обычной.