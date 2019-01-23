Конечную станцию красной ветки метро назовут "Потапово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конечная станция Сокольнической линии московского метро в ТиНАО будет называться "Потапово". Ее планируют открыть к 2023 году, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Новая станция, расположенная в районе улицы Потаповская Роща, улучшит транспортное обслуживание не только Коммунарки, но и района Южное Бутово", – рассказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Поручение разработать проект планировки станции метро дал Сергей Собянин в октябре прошлого года. Отмечалось, что станцию построят практически в чистом поле, однако со временем в этом районе появятся крупные жилые кварталы.

Ранее сообщалось, что электродепо "Столбово", которое будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт поездов Сокольнической линии, планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году.

В планах властей также строительство ТПУ "Столбово". Площадь ТПУ составит около 300 тысяч квадратных метров. В его составе две станции метро, автомобильная развязка и многофункциональный комплекс с подземным паркингом, автостанция, разворотная площадка для автобусов, стоянка такси. Ожидаемый пассажиропоток узла – 370 тысяч человек в сутки.



"Москва в цифрах": метро в ТиНАО



Самая старая линия Московского метрополитена – Сокольническая – вышла за пределы МКАД в 2016 году, когда здесь открыли станции "Румянцево" и "Саларьево". Новый участок Сокольнической линии метро планируют запустить в мае. Для пассажиров откроют сразу четыре станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Это позволит жителям ТиНАО экономить на поездках до одного часа в день. Протяженность нового участка – 12 километров. Значительная часть путей проходит по центру трассы "Солнцево – Варшавское шоссе".