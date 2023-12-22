22 декабря, 21:27Транспорт
"Аэрофлот" завершил страховое урегулирование еще по 28 воздушным судам
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Группа "Аэрофлот" завершила процесс страхового урегулирования еще по 28 самолетам с несколькими группами лизингодателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с "Аэрофлотом", "Победой" и "Россией".
Право собственности на воздушные суда перешло в ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила суммы урегулирования.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов. Тогда в компании заявляли о выведении 120 самолетов иностранного производства из инореестров.
До этого гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что авиакомпания занимается нормативной базой по "мокрому" лизингу самолетов. Подобный вид лизинга предполагает сдачу в аренду самолетов вместе с экипажем.
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