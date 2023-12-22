Выходы со станции метро "Ботанический сад" откроют 24 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выходы со станции метро "Ботанический сад" Калужско-Рижской линии к Лазоревому и 1-му Ботаническому проездам, а также часть подуличного перехода откроют 24 декабря, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что пассажиры снова смогут строить удобные маршруты через обновленный переход. Кроме того, с 24 декабря около указанных выходов будут останавливаться автобусы 61, 71, 134, 195, 428, 533, 628, 643 и н6.

Ранее сообщалось, что на Бирюлевской линии метро появятся пять станций с островными и пять – с береговыми платформами. Островные платформы сделают на станциях: "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Бирюлево". Береговые платформы оборудуют на станциях: "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская".

10 станций разместят на будущей Бирюлевской линии метро