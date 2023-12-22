Авиакомпании снизили стоимость билетов в праздничные дни на 7–39%

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Цены на авиабилеты в праздничные дни снизились на 7–39% после рекомендаций Федеральной антимонопольной службы. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

ФАС следит за стоимостью билетов по более чем 330 популярным маршрутам. Мониторинг осуществляется на постоянной основе.

"Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7 до 39% ценам", – сообщается в публикации.

В настоящее время можно приобрести билеты эконом-класса в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на путешествия в новогодние каникулы. Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий стали Москва, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Урал, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. Планирующие отдых за границей в основном поедут в страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузию.

Выяснилось, что 38% респондентов планируют потратить на поездку не более 30 тысяч рублей на человека, 36% – от 30 до 50 тысяч рублей, а 18% – от 50 до 100 тысяч рублей. Еще 8% готовы потратить на путешествие более 100 тысяч рублей.



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