22 ноября, 11:44

Транспорт

График движения поездов на МЦД-2 временно изменится

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) временно изменится в субботу и воскресенье, 22 и 23 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Изменения в расписании связаны со строительством нового путепровода в районе улиц Добролюбова, Складочной и Двинцев.

В частности, на участке от станции Курская до Красного Балтийца интервалы увеличатся до 90 минут, от Красного Балтийца до Нахабина – до 50 минут, а от Курской до Подольска – до 40 минут.

Также на станциях Дмитровская, Гражданская и Красный Балтиец поезда в обе стороны проследуют по пути на Подольск. В сторону Нахабина составы будут прибывать на другую платформу.

Кроме того, часть поездов будет ходить укороченными маршрутами:

  • со стороны Нахабина – от и до Тушинской и Красного Балтийца;
  • со стороны Подольска – от и до Курской.

Ранее сообщалось, что в расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МДЖ в период с 22 по 24 ноября внесут изменения. Корректировки также коснутся МЦД-2. Технологическое окно в 51 час будет организовано с 00:20 субботы до 03:20 понедельника. Это обусловлено небольшим потоком пассажиров в выходные дни.

Расписание поездов изменится в Москве с 22 по 28 ноября

транспортгород

