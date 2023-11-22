В Росавиации сообщили о штатной работе столичных аэропортов в условиях непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме в условиях непогоды. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорты столичного региона – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – работают штатно: задержек в расписании полетов по метеоусловиям нет; уходов рейсов на запасные аэродромы нет", – цитирует его Агентство "Москва".

В ходе подготовки аэропортов к работе при неблагоприятных погодных условиях их оснастили необходимыми силами и средствами для обслуживания самолетов.

Ранее сообщалось, что днем 22 ноября порывы ветра в отдельных районах столицы могут достигать скорости 11 метров в секунду. К предстоящим выходным в городе образуются 10-сантиметровые сугробы. За день до этого в Москве ожидается сильный снегопад.



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