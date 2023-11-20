Погода не повлияла на работу аэропорта Домодедово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопад в Москве не повлиял на работу аэропорта Домодедово. Воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиагавани.

"Домодедово – всепогодный аэропорт. Снегопад в Московском регионе не стал причиной для отмены и задержки рейсов в Домодедово", – уточняется в сообщении.

Гражданам напомнили, что у гавани присутствуют необходимые ресурсы для бесперебойной работы. Для обеспечения безопасности рейсов специалисты аэропорта проводят противообледенительную обработку самолетов и очистку взлетно-посадочной полосы.

В понедельник, 20 ноября, москвичей предупредили об облачной с прояснениями погоде и небольшом снеге, местами ожидается гололедица. Скорость северо-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве ожидается снежной и морозной. По ночам температура будет опускаться до минус 10 градусов, а к 25 ноября снежный покров достигнет 8–10 сантиметров. По словам синоптика, характер погоды поменяется в пятницу, 24 ноября. В этот день погоду начнет определять атлантический циклон.

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