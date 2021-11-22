Эксперты назвали неочевидные ситуации, когда водителя могут лишить прав

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Эксперты Autonews рассказали о неочевидных ситуациях, когда водителя могут лишить прав.

Такая санкция может последовать в ответ на повреждение ограждения, парковочного столбика или другого объекта. В некоторых случаях нарушителю может грозить арест. Если собственник объекта сочтет, что имуществу был нанесен вред, то он имеет право начать поиск виновника.

Водителя также могут лишить прав за управление автомобилем, который находится под запретом судебных приставов. Для решения вопроса необходимо не только выплатить долги, но и урегулировать проблему с судебным приставом.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД могут расценить как намеренное препятствование идентификации регистрационных знаков прилипший к номеру машины мусор или грязь. В этом случае водителя могут лишить прав на срок до трех месяцев.

В случае если водитель не успевает после обгона вернуться на свою полосу и попадает в зону запрета, ему грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав.

Серьезные последствия могут настигнуть и тех, кто делает подсветку днища машины синим, красным или близким к этим цветам. В ГИБДД могут посчитать, что автомобилист копирует сигналы оперативных служб.

Ранее заместитель главного редактора издательского дома "За рулем" Никита Гудков привел несколько правил езды за рулем, которые помогут обеспечить безопасность при плохом освещении. В первую очередь специалист рекомендует выезжать с чистыми стеклами. Причем их надо помыть как снаружи, так и изнутри.

