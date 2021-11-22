Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минтранс Московской области попросил водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за ожидаемой гололедицы.

"В Московской области сегодня местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, местами сильная", – отмечается на сайте ведомства.

Согласно прогнозам, температура воздуха в регионе составляет от минус 5 до 0 градусов. В ночные часы она может понизиться до минус 8 градусов.

Водителям напомнили о важности замены летней резины на зимнюю, а также попросили снижать скорость на поворотах и перед пешеходными переходами. Пешеходов предостерегли от прогулок по обочинам. В случае передвижения по тротуарам у дороги следует нанести на одежду светоотражающие элементы.

Дорожные службы Подмосковья готовы к устранению последствий непогоды. В случае необходимости будет проведена противогололедная обработка.

Ранее стало известно, что днем 22 ноября Москва и Подмосковье окажутся в тыловой части циклона. В некоторых районах прогнозируется небольшой снег, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от минус 2 до 0 градусов.