Движение на Киевском направлении МЖД восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на участке Лесной Городок – Апрелевка Киевского направления МЖД восстановлено после перебоев в напряжении контактной сети, сообщает пресс-служба магистрали.

Поезда курсируют в обе стороны. Сейчас в МЖД работают над тем, чтобы восстановить график движения.

Движение аэроэкспрессов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково осуществляется по графику за исключением рейса отправлением в 13:00 с Киевского вокзала – он отменен.

Ранее стало известно, что поезда на Киевском направлении задерживались из-за перебоев в напряжении контактной сети. Было затруднено движение в обе стороны. Ограничение коснулось и аэроэкспрессов.

