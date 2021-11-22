Поезда задерживаются на Киевском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за перебоев в напряжении контактной сети.

"Затруднено движение поездов в обе стороны на участке Лесной городок – Апрелевка Киевского направления", – рассказали в пресс-службе МЖД.

Ограничение касается и аэроэкспрессов. На месте происшествия работает бригада энергетиков, неисправность устраняется.

Накануне было приостановлено движение на участке Арбатско-Покровской линии метро из-за человека на путях. Поезда не следовали от "Курской" до "Партизанской". Восстановить работу метрополитена удалось в короткие сроки.