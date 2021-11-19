Движение на участке улицы Академика Опарина в Москве ограничат на 10 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На участке улицы Академика Опарина на юго-западе столицы с 25 ноября 2021 года по 30 сентября 2022 года ограничат движение из-за строительных работ. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 25 ноября на улице Академика Опарина будет ограничено движение автомобилей в связи с проведением строительных работ на объектах метрополитена в ЮЗАО. Ограничения продлятся до 30 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

От улицы Миклухо-Маклая до дома 10, корпус 2, по улице Миклухо-Маклая движение будет ограничено, но за счет обустройства временной объездной дороги будет сохранено существующее количество полос.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2021 года по 25 декабря 2023 года полностью перекроют движение транспорта на участке улицы Демьяна Бедного. Ограничение вводят из-за строительства объектов метрополитена на северо-западе столицы.