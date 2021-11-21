Движение поездов на Арбатско-Покровской линии приостановлено из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена от станции "Курская" до "Партизанской" приостановлено из-за упавшего на пути человека.

"На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от станции "Курская" до станции "Партизанская" из-за человека на пути", – сообщается в Twitter столичного метро.

В обратном направлении поезда следуют увеличенными интервалами.

Ранее поезда на южном участке Калужско-Рижской линии следовали с задержками из-за человека на путях.