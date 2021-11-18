Поезда следуют с задержками на участке Калужско-Рижской линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда следуют с задержками на южном участке Калужско-Рижской линии метро. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в официальном телеграм-канале.

По данным Дептранса, причиной задержек стал человек на путях.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее сообщалось, что электрички Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также поезда на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) следовали с опозданием.

Уточнялось, что причиной для изменений в графике стали путевые работы.