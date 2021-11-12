Расписание поездов Курского, Горьковского направлений МЖД и МЦД-2 изменится в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов на Курском, Горьковском направлениях Московской железной дороги (МЖД) и на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится 13–14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"В ночь с 13 на 14 и с 14 на 15 ноября на Курском направлении и МЦД-2 внесены корректировки в расписании пригородных поездов в связи с укладкой стрелочных переводов на станции Люблино-сортировочное", – говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что несколько электричек, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна, будут выведены из расписания во время технологических "окон".

Кроме того, ряд поездов будет следовать до Железнодорожной вместо Балашихи, некоторые будут курсировать между Железнодорожной и Реутово без остановок, а также у некоторых электричек изменится время прибытия, отправления и число остановок.

"14 ноября в течение суток на участке Железнодорожная – Кучино будут проводиться путевые работы по переключению второго главного пути на новую ось для последующего строительства островной платформы для нового остановочного пункта Ольгино. Железнодорожники демонтируют старую, уложат новую рельсошпальную решетку на новую ось и проведут выправку пути", – отмечается в материале.

Всего планируется уложить около 680 метров пути. Также на участке Реутово – Балашиха Горьковского направления будет осуществлена модернизация объектов энергообеспечения.

В МЖД призвали пассажиров отнестись к работам и связанным с ними ограничениям с пониманием, а также заранее изучить измененное расписание на вокзалах, станциях или на сайте и в приложении РЖД.

Ранее сообщалось, что количество поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом с 12 декабря вырастет с 15 до 18 пар. Кроме того, будет расширена география двухэтажных поездов – до 30 пар на 21 маршруте.

Они будут курсировать из столицы в Белгород, Ульяновск, Йошкар-Олу, Оренбург, Чебоксары, а также из Санкт-Петербурга в Анапу, Кострому и Белгород.