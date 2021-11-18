Часть поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД и МЦД-1 следует с опозданием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Электрички Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также поезда на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) следуют с опозданием. Часть составов и вовсе вывели из расписания. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
Причиной для изменений в графике стали путевые работы.
"Утром железнодорожникам потребовалось дополнительное время для завершения путевых работ на участке Бескудниково – Москва-Бутырская. Часть поездов была выведена из расписания", – пояснили в МЖД Агентству "Москва".
В настоящий момент принимаются все необходимые меры для стабилизации графика движения, добавили в пресс-службе.
О задержке поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги сообщалось и ранее. Тогда корректировки расписания были вызваны продлением времени обслуживания железнодорожной инфраструктуры на участке Бескудниково – Савеловский вокзал. Поезда были вынуждены следовать по одному пути в обе стороны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: