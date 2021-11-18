Часть поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД и МЦД-1 следует с опозданием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электрички Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также поезда на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) следуют с опозданием. Часть составов и вовсе вывели из расписания. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Причиной для изменений в графике стали путевые работы.

"Утром железнодорожникам потребовалось дополнительное время для завершения путевых работ на участке Бескудниково – Москва-Бутырская. Часть поездов была выведена из расписания", – пояснили в МЖД Агентству "Москва".

В настоящий момент принимаются все необходимые меры для стабилизации графика движения, добавили в пресс-службе.

О задержке поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги сообщалось и ранее. Тогда корректировки расписания были вызваны продлением времени обслуживания железнодорожной инфраструктуры на участке Бескудниково – Савеловский вокзал. Поезда были вынуждены следовать по одному пути в обе стороны.

