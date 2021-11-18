Поезда задерживаются на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Поезда следуют с задержкой на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
По данным Дептранса, корректировки расписания произошли по причине продления времени обслуживания железнодорожной инфраструктуры на участке Бескудниково – Савеловский вокзал. Там поезда вынуждены следовать по одному пути в обе стороны.
В данный момент принимаются меры для скорейшего завершения работ. В департаменте попросили пассажиров следить за объявлениями, не исключив точечных изменений маршрутов.
Ранее задержка в движении поездов произошла на Курском направлении Московской железной дороги и на МЦД-2. Корректировки вводились по причине неисправности контактной сети.