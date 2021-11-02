График движения поездов ЦППК изменится 3–7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения пригородных электропоездов изменится в период выходных и праздничных дней, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение в Московском транспортном узле будет осуществляться: 3 ноября – расписанием пятницы, 4, 5, 6 ноября – расписанием субботы, 7 ноября – расписанием воскресения", – говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительно назначены поезда на некоторых маршрутах. Так, 7 ноября по маршруту Рязань 2 – Москва в 15:40 отправится состав № 7051, а в 15:55 из Тулы в Москву поедет поезд № 7030.

"3, 4 и 7 ноября поезда № 6382, 6384, 6383 и 6385 сообщением Черусти – Вековка будут курсировать составностью 11–12 вагонов", – уточняется в сообщении.

Корректировки также внесены в график движения поездов региональных центров. Точную информацию об изменениях можно найти на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что в нерабочие дни на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1), Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится расписание движения поездов.

