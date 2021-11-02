График движения поездов ЦППК изменится 3–7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
График движения пригородных электропоездов изменится в период выходных и праздничных дней, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"Движение в Московском транспортном узле будет осуществляться: 3 ноября – расписанием пятницы, 4, 5, 6 ноября – расписанием субботы, 7 ноября – расписанием воскресения", – говорится в сообщении.
Кроме того, дополнительно назначены поезда на некоторых маршрутах. Так, 7 ноября по маршруту Рязань 2 – Москва в 15:40 отправится состав № 7051, а в 15:55 из Тулы в Москву поедет поезд № 7030.
"3, 4 и 7 ноября поезда № 6382, 6384, 6383 и 6385 сообщением Черусти – Вековка будут курсировать составностью 11–12 вагонов", – уточняется в сообщении.
Корректировки также внесены в график движения поездов региональных центров. Точную информацию об изменениях можно найти на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее сообщалось, что в нерабочие дни на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1), Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится расписание движения поездов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: