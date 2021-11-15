На Курском направлении МЖД и МЦД-2 задерживаются поезда из-за неисправности сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Курском направлении Московской железной дороги и на МЦД-2 из-за неисправности контактной сети задерживаются поезда, следующие в сторону Подольска. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"В 16:57 на перегоне Щербинка – Подольск Курского направления МЖД был остановлен пригородный поезд № 6213 Москва – Чехов по причине неисправности контактной сети", – отметили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что на место отправлена группа специалистов, в 17:15 они сообщили об устранении неисправности: напряжение было восстановлено, а поезд убрали. Сейчас время задержки составляет до 30 минут.

Ранее стало известно, что из-за ремонтных работ на станции Куровская 17 ноября изменится расписание некоторых пригородных электричек Большого кольца МЖД, часть поездов на участке Нерская – Куровская выведут из расписания. Технологическое окно назначено с 05:00 до 15:00.

