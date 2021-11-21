Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

Ранее движение поездов на участке линии от станции "Курская" до "Партизанской" было приостановлено из-за упавшего на пути человека. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.