В Дептрансе рассказали о развитии наземного городского транспорта в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ТиНАО продолжается развитие наземного городского транспорта. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра Максима Ликсутова, с начала этого года в ТиНАО улучшили трассы более 40 маршрутов. Теперь электробусы курсируют от Троицка до станций МЦД-2 и МЦД-4. Кроме того, было введено более 30 новых остановок, а также установлено порядка 280 современных остановочных павильонов.

В ведомстве напомнили, что в 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра". После открытие парка в ТиНАО были запущены электробусы.

"Мы развиваем сеть маршрутов наземного городского транспорта на территории ТиНАО по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Делаем все, чтобы жители могли еще быстрее и удобнее передвигаться между поселениями, добираться до социальных объектов, станций метро и МЦД", – рассказал ликсутов.

Также в Дептрансе сообщили, что жители поселения Московский в ТиНАО теперь будут быстрее добираться до метро благодаря новым маршрутам наземного городского транспорта.

Ликсутов уточнил, что с 28 октября будет введен новый маршрут 147, которые соединит 3-й микрорайон Московского и улицу Москвитина со станцией метро "Филатов луг". Именно завершившееся благоустройство проектируемого проезда № 6455 позволило запустить новый маршрут. По указанному маршруту автобусы будут курсировать каждые 10 минут.

Также на перекрестке Радужной и Солнечной улиц создали круговой перекресток, который должен повысить безопасность дорожного движения, а также позволит в будущем разворачиваться автобусам. Транспорт будет запущен после завершения строительства дороги между Радужной улицей и проектируемым проездом № 7030. На новой дороге специалисты установят современные остановочные павильоны и создадут переход для пешеходов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что пять лет назад был открыт первый электробусный маршрут, сейчас их число достигло 100. По словам мэра Москвы, в 2024 году доля электробусов в парке "Мосгортранс" будет составлять примерно 30%. Градоначальник также напомнил, что весной 2023 года Москвы заключила контракты жизненного цикла еще на 1 200 машин от ПАО "КамАЗ" и "Группы ГАЗ".

Жителям столицы рассказали о развитии электрического транспорта в Москве