Поезда "Иволга" третьего поколения запустят в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новые железнодорожные составы "Иволга 3.0" начнут курсировать в Москве до конца этого года, заявил генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа. Об этом сообщает РИА Новости.
"В этом году мы запускаем два образца локомотивов – тепловоз магистральный и маневровый. В этом году в Москве будут запущены поезда "Иволга" третьего поколения, в котором и физика нашего производства, и интеллектуальная часть – нашей собственной разработки", – сказал он в ходе конференции в честь 15-летия Союза машиностроителей.
По словам Липы, экономические санкции Запада не помешают России в развитии собственных разработок, поскольку отечественные компании непрерывно ведут работу по созданию новой техники.
"На фоне санкций мы этого не остановили и продолжаем. В каждом сегменте выпускаемой нами продукции будут представлены новые образцы", – добавил он.
Летом сообщалось, что новые поезда "Иволга 3.0" будут курсировать на третьем и четвертом маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). В столичном Дептрансе отмечали, что в новых составах, произведенных из отечественных комплектующих, сиденья имеют подлокотники и USB-зарядки. Кроме того, составы оборудованы зарядками для электросамокатов.
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