22 августа 2018, 20:18Город
Новые турникеты начнут устанавливать на станции метро "Аннино" 23 августа
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В северном вестибюле станции московского метрополитена "Аннино" Серпуховско-Тимирязевской линии начнут устанавливать новые турникеты 23 августа, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
"Их будут менять в рамках комплексной программы по замене оборудования в вестибюлях Московского метрополитена", – сообщил собеседник агентства.
Как отмечается, в южном вестибюле современные турникеты уже установлены.
Устанавливать турникеты будут в ночное время, чтобы пассажиры в обычном режиме могли пользоваться станцией.
Собеседник агентства уточнил, что работы продлятся до 28 августа.
В вестибюле планируют установить 10 современных турникетов со стеклянными створками.
А вот в наземном транспорте с 1 сентября 2018 года планируют убрать все турникеты. Для этого закупаются новые валидаторы. До конца 2018 года запланирована поставка 531 нового автобуса и 20 новых трамваев.
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