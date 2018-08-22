Новые турникеты начнут устанавливать на станции метро "Аннино" 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В северном вестибюле станции московского метрополитена "Аннино" Серпуховско-Тимирязевской линии начнут устанавливать новые турникеты 23 августа, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"Их будут менять в рамках комплексной программы по замене оборудования в вестибюлях Московского метрополитена", – сообщил собеседник агентства.

Как отмечается, в южном вестибюле современные турникеты уже установлены.

Устанавливать турникеты будут в ночное время, чтобы пассажиры в обычном режиме могли пользоваться станцией.

Собеседник агентства уточнил, что работы продлятся до 28 августа.

В вестибюле планируют установить 10 современных турникетов со стеклянными створками.

А вот в наземном транспорте с 1 сентября 2018 года планируют убрать все турникеты. Для этого закупаются новые валидаторы. До конца 2018 года запланирована поставка 531 нового автобуса и 20 новых трамваев.

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