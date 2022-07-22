Питьевую воду будут раздавать на 14 станциях и вокзалах МЖД в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Питьевую воду будут раздавать пассажирам на 14 станциях и вокзалах Московской железной дороги 23 и 24 июля из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Воду будут раздавать с 09:00 до 11:00 в субботу, 23 июля, а также с 16:00 до 18:00 в воскресенье, 24 июля.

Раздачу организуют на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Также воду можно будет получить на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили о тридцатиградусной жаре в предстоящие выходные, 23 и 24 июля. В министерстве отметили, что днем столбики термометров поднимутся до 30–32 градусов. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце.

