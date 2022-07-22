Пассажиропоток новых станций метро вырос в 4 раза по сравнению с 2019 годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Среднесуточный пассажиропоток новых станций метро Москвы в 2022 году вырос в четыре раза по сравнению с 2019 годом, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что среднесуточный пассажиропоток станций возле автовокзалов сравнялся с 2019 годом.

Наибольший рост отмечается у новых станций: "Прокшино" – почти в пять раз, "Филатов луг" и "Косино" – в три раза.

По словам Ликсутова, властям города важно, чтобы такая позитивная динамика сохранялась, поэтому по поручению мэра Москвы они продолжат повышать комфорт, удобство и безопасность транспорта.

Ранее Ликсутов рассказал, что в Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра. Ожидается, что после запуска МЦД-5 его пассажиропоток будет ежедневного достигать порядка 600 тысяч человек. Это примерно 181 миллион пассажиров в год. Между тем по итогам прошлого года первый и второй диаметры суммарно перевезли только 171 миллион человек.

Как пояснил глава Дептранса, самым сложным в подготовке проекта нового диаметра оказалось соединение Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Тем не менее решение этого вопроса позволит до 30% сократить время в пути для пассажиров указанных железнодорожных направлений.

