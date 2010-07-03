Самолет Москва – Анталья вернулся во Внуково

Фото: flightradar24.com

Самолет "России" успешно сел в аэропорту Внуково после разворота над Черным морем.

В пресс-службе авиакомпании "Россия" рассказали агентству "Москва", что командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт из-за срабатывания одного из датчиков. Там также отметили, что для пассажиров рейса будет подготовлен резервный борт.

"Boeing 737, рейс Москва – Анталия, вылетел в 15:10. Сигнал засорения двигателя, экипаж отключил двигатель и развернул самолет. Приземлился в 18:50 на трех двигателях. Пострадавших нет", – рассказал Москве 24 источник в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Россия" FV5861 (SDM5861), следовавший из Москвы в Анталью, развернулся над Черным морем и летит в аэропорт Внуково.

Резервный борт вылетит в Анталью в 20:30.

Между тем авиакомпания Azur Air пообещала предоставить Росавиации информацию о причинах задержки рейса Москва (Шереметьево) – Анталья.

Сотрудники авиакомпании сообщали, что рейс Azur Air был задержан по техническим причинам.

Всех пассажиров расселили в ближайшую гостиницу для ожидания вылета. Пассажиров с детьми направили за счет компании во Внуково. Они должны были улететь в Турцию рейсом ZF-9997 в 17:10, однако вылет задерживается до 19:30.

