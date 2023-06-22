Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 24–25 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 с 03:00 24 июня по 15:00 25 июня, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На Курском направлении часть поездов отменят, интервалы движения поездов увеличат: от Подольска до Царицына – до 20 минут, от Царицыно до Курского вокзала – до полутора часов. Часть поездов следует укороченным маршрутом от/до Царицыно и Перервы", – говорится в уведомлении департамента.

Как уточнили в Дептрансе, на Рижском направлении также отменят часть поездов, а интервалы между ними увеличат до получаса. Кроме того, часть поездов будет следовать укороченным маршрутом на участке Стрешнево – Курский вокзал.

В департаменте также добавили, в период "окон" будет закрыт путь "на Москву" от Царицыно до Перервы. Он перестанет работать в связи с проведением капитального ремонта путевой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1 24–26 июня. Кроме того, 24 и 25 июня отменят несколько аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево, а также изменят время отправления первых и последних поездов.

В Дептрансе объяснили, что ограничения также связаны с работами по строительству улично-дорожной сети.

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