Свыше 30 авиарейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве происходят отмены авиарейсов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".
Известно, что корректировки расписания затронули 34 рейса.
В частности, 22 вылета было отменено в аэропорту Внуково. Еще 9 самолетов не вылетят из воздушной гавани Домодедово.
Кроме того, 3 рейса отменили в Шереметьево.
Причины изменений в расписании неизвестны.
Накануне в Москве задержали порядка 30 авиарейсов. Наибольшее количество корректировок расписания произошло в аэропорту Домодедово.