Свыше 30 авиарейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят отмены авиарейсов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

Известно, что корректировки расписания затронули 34 рейса.

В частности, 22 вылета было отменено в аэропорту Внуково. Еще 9 самолетов не вылетят из воздушной гавани Домодедово.

Кроме того, 3 рейса отменили в Шереметьево.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Накануне в Москве задержали порядка 30 авиарейсов. Наибольшее количество корректировок расписания произошло в аэропорту Домодедово.