Порядка 30 авиарейсов задержали в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом передает портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения в расписании затронули порядка 30 вылетов.

Так, наибольшее количество корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 21 рейс. Еще 2 самолета не взлетят вовсе.

Во Внуково сообщили об отмене одного вылета. Кроме того, один лайнер был задержан.

При этом в воздушной гавани Шереметьево отменили один вылет.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее почти 25 авиарейсов перенесли в Москве. Причины изменений в графике авиасообщения не приводились.