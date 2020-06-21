Порядка 30 авиарейсов задержали в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве происходят отмены и задержки авиарейсов. Об этом передает портал "Яндекс.Расписания".
Известно, что изменения в расписании затронули порядка 30 вылетов.
Так, наибольшее количество корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 21 рейс. Еще 2 самолета не взлетят вовсе.
Во Внуково сообщили об отмене одного вылета. Кроме того, один лайнер был задержан.
При этом в воздушной гавани Шереметьево отменили один вылет.
Причины корректировок расписания не сообщаются.
Ранее почти 25 авиарейсов перенесли в Москве. Причины изменений в графике авиасообщения не приводились.