Почти 25 авиарейсов перенесли в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В столичных аэропортах задерживают и отменяют авиарейсы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что изменения в графике вылетов затронули 23 рейса.

Так, во Внуково с опозданием вылетит один самолет, еще четыре не взлетят вовсе. При этом в Домодедово отменили 13 вылетов.

В аэропорту Шереметьево 2 рейса задержали, еще 3 отменили.

Причины корректировки графика авиасообщения не приводятся.

Ранее почти 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы. Причины изменений в расписании также не сообщались.