Почти 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки рейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что корректировки расписания коснулись 27 рейсов.

Так, наибольшее количество изменения произошло в аэропорту Домодедово. Там отменено 17 вылетов. Еще один лайнер был задержан.

Во Внуково известно о трех отмененных рейсах. При этом в Шереметьево 4 вылета отменили и 2 задержали.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Ранее 1 июня в Москве отменили 35 авиарейсов. Причины корректировок в расписании аэропортов также не сообщались.