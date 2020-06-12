Почти 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
В столичных аэропортах происходят отмены и задержки рейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".
Известно, что корректировки расписания коснулись 27 рейсов.
Так, наибольшее количество изменения произошло в аэропорту Домодедово. Там отменено 17 вылетов. Еще один лайнер был задержан.
Во Внуково известно о трех отмененных рейсах. При этом в Шереметьево 4 вылета отменили и 2 задержали.
Причины изменений в расписании неизвестны.
Ранее 1 июня в Москве отменили 35 авиарейсов. Причины корректировок в расписании аэропортов также не сообщались.