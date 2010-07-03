Российские авиакомпании фиксируют сдачу билетов на рейсы в Грузию

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Российские авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в Грузию, фиксируют массовую сдачу билетов, сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, комментируя итоги совещания о временном запрете перелетов в Грузию.

"На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой. Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме", – приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что авиаперевозчики РФ готовы вывезти россиян из Грузиии после 8 июля, когда запрет вступит в силу. Однако это удастся осуществить через воздушные гавани Армении и Северной Осетии.

В пятницу вечером Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию. Правительству поручено принять меры по возвращению россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа.

Роспотребнадзор предлагает обращаться на горячую линию для консультаций по вопросу отдыха в Грузии, напоминает о возможности расторжения туристских договоров, говорится на сайте ведомства.

"При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", – подчеркнули в ведомстве.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь, сообщили, что туроператоры остановили продажи туров в Грузию, уже оплатившим туры в эту страну туристам они предложат вернуть деньги либо перебронировать поездку на другое направление.

В Грузии сейчас находится не более 1,5 тысячи организованных туристов, приехавших туда через туроператоров. По данным АТОР, у некоторых туркомпаний до конца года забронировано по несколько тысяч туров в страну. При этом большинство туристов ездят в Грузию самостоятельно.



Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию

Беспорядки в Грузии начались 20 июня. Митингующие выступили против участия делегации РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Представители грузинской оппозиции пошли на штурм здания парламента. Для разгона участников выступлений полиция использовала слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня протестующие устроили погром в офисе правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

В столкновениях пострадали около 70 человек.

