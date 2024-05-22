Усиленные проверки оплаты проезда в транспорте пройдут в ВАО 23 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Усиленные проверки оплаты проезда в наземном транспорте пройдут в Восточном административном округе 23 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что особое внимание уделят самым востребованным маршрутам около станции метро "Щелковская". Пассажиров призвали помнить об оплате проезда при входе в транспорт. Проездной необходимо прикладывать к валидатору, даже если он безлимитный или социальный, а после дождаться зеленой галочки.

Ранее Российские железные дороги приступили к активному тестированию технологии оплаты проезда в электричках по геолокации. В настоящий период пилотный проект применения данной технологии проводится в Казани. За время его реализации пассажиры воспользовались таким способом оплаты уже более полутора тысяч раз.

До этого Дептранс Москвы совместно с МХТ имени А. П. Чехова выпустил тематические карты "Тройка", приуроченные к церемонии награждения лауреатов "Премии Художественного театра". Новая "Тройка" представлена в двух вариантах. Дизайн карт был разработан на основе эскизов архитектора Федора Шехтеля. Одна из них украшена изображением фасада театра, а на второй было решено разместить иллюстрации костюмов гардеробщиков, билетеров и буфетчиков.