В Москве сняты ограничения для транспорта после проведения полумарафона "ЗаБег.РФ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сняты все ограничения для движения транспорта, введенные на время проведения полумарафона "ЗаБег.РФ" в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что схема движения автотранспорта изменится на ряде улиц Москвы из-за проведения Московского велофестиваля и всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" в выходные, 21 и 22 мая.

С 07:00 и до окончания мероприятия 22 мая не было движения по Краснопресненской, Москворецкой, Ростовской, Смоленской и Пречистенской набережным, Садовому кольцу и Смоленской улице.

