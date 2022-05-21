Четыре остановки на маршруте автобуса №829 не будут работать 22 мая из-за мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре остановки на маршруте автобуса №829 не будут доступны для пассажиров в воскресенье, 22 мая, в связи с проведением спортивного мероприятия, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"22 мая с 9:00 до окончания мероприятия остановки "Велотрек", "Стадион", "Гребной канал" и "Крылатский мост" для автобуса №829 временно не работают. Это связано с проведением спортивного мероприятия", – отмечается в сообщении.

Горожанам посоветовали пользоваться остановками автобуса №229 на противоположной стороне улицы.

Ранее сообщалось, что из-за полумарафона введут ограничения движения. В воскресенье, 22 мая, с 7:00 будут перекрыты Москворецкая, Краснопресненская, Смоленская, а также Ростовская, Пречистенская набережные, Садовое кольцо и Смоленская улица.