Местный проезд перекроют в Москве из-за мероприятия "Пасхальная весна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Местный проезд от 1-й улицы Бухвостова до Краснобогатырской улицы перекроют в Москве 15 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Ограничения начнут действовать с 09:00 и сохранятся до 15:00.

"Это связано с проведением праздничного мероприятия "Пасхальная весна", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 14 мая будет ограничено движение на участке Открытого шоссе. Ограничения вводятся на период ремонтных работ. Они продлятся до 25 июня. Уточняется, что речь идет об участке от владения 9 до владения 16, строения 7.

Также с 14 мая ограничат движение на участке Третьего транспортного кольца в связи с ремонтными работами. Ограничения будут действовать круглосуточно до 5 октября. Речь идет об участке от владения 2А до владения 2А, строения 2, на Загородном шоссе.

