Движение в центре Москвы изменится из-за велофестиваля 21 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схема движения автотранспорта изменится на ряде улиц Москвы из-за проведения Московского велофестиваля и всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" в выходные, 21 и 22 мая, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, площадь Васильевский Спуск будет закрыта для транспорта с 00:01 20 мая до 06:00 23 мая, а Москворецкая улица – с 20:00 21 мая до 06:00 23 мая.

Кроме того, 21 мая с 00:01 будут перекрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой, с 06:00 – Садовое кольцо, с 07:00 – Мясницкая улица, с 13:00 – Каланчевская улица.

С 07:00 и до окончания мероприятия 22 мая не будет движения по Краснопресненской, Москворецкой, Ростовской, Смоленской и Пречистенской набережным, Садовому кольцу и Смоленской улице.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Москве пройдут четыре велофестиваля – весенний, осенний, зимний и ночной. Первый из них состоится 21 мая и будет включать гонку "Садовое кольцо", а также заезд для всех желающих, который традиционно становится самым массовым. Оставшиеся мероприятия запланированы на июль, сентябрь и декабрь.

